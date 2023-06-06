Подмосковье 06 июня 2023, 23:51 Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в Пушкино в августе Unsplash

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Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» состоится 11 и 12 августа в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» городского округа Пушкино, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В мероприятии примут участие известные артисты Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Елизавета Арзамасова, Екатерина Гусева и другие.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, фестиваль под открытым небом «Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье третий год подряд. Второй дополнительный день проведения мероприятия организаторы ввели по многочисленным просьбам жителей.

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«Программа традиционно включит в себя художественные чтения известных российских актеров и поэтов, выступления всех желающих писателей и чтецов в рамках „открытого микрофона“, музыкальную и театральную программы, а также впервые дополнится кинематографической составляющей», — добавила Каклюгина.

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Цель фестиваля заключается в том, чтобы создать талантливым артистам и поэтам условия для свободного самовыражения, а также популяризировать поэтическое искусство для всех поколений. Также в рамках фестиваля пройдет «открытый микрофон», где любой гость мероприятия сможет прочесть как произведения известных поэтов, так и авторские работы.

Кроме того, зрителям покажут отечественный кинофильм — драму с диалогами в стихах «Русский крест» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Кроме основных событий программы гости фестиваля смогут увидеть экспозиции музея и принять участие в творческих мастер-классах. Для комфорта посетителей на территории усадьбы установят фуд-корты.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте и в кассе музея-заповедника «Усадьба „Мураново“».

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