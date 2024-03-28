Подмосковье 28 марта 2024, 16:23 Ликвидировавшего пожар на контейнерной площадке тракториста наградили в Люберцах Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

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Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» наградил отважного тракториста, ликвидировавшего пожар на контейнерной площадке в Люберцах. Салохидин Зайнабидинов оперативно приступил к тушению возгорания с помощью спецтехники, набирая в ковш воду из лужи. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Трактористу в Люберцах вручили подарочный сертификат и благодарственное письмо от имени руководителя компании.

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«Быстрая реакция и профессиональное владение техникой позволили избежать серьезных последствий и не допустить негативного развития ситуации. Считаем, что на вас должны ровняться все сотрудники сферы ЖКХ», — отметили представители регоператора.

Региональные операторы группы «ЭкоЛайн» регулярно сталкиваются с поджогами контейнеров. Так, за год количество баков, пострадавших от пожара, может превышать сотню. Например, с начала года в Люберцах уже пострадало 46 емкостей.

Напомним, за умышленный поджог контейнеров предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за поджог по неосторожности — штраф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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