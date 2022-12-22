Подмосковье 22 декабря 2022, 21:39 Ликвидацию последствий коммунальной аварии в Ленинском округе проконтролирует Минэкологии Подмосковья

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Минэкологии Московской области продолжает контролировать ситуацию в Ленинском округе, где произошла авария на КНС жилого комплекса «Пригород Лесное». Как рассказал министр экологии региона Тихон Фирсов, ликвидация последствий аварии проходит интенсивно, за последние сутки вывезли 68 ассенизаторских машин.

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Глава ведомства напомнил, что ранее Минэкологии дважды сообщало собственнику канализационно-насосной станции о недопустимости нарушений.

«Соответствующие обращения мы направляли в прокуратуру, поскольку компания бездействовала. Это и привело к инциденту. Жалобы начали поступать снова, наши специалисты срочно выехали на место и установили, что произошла авария с выбросом неочищенных сточных вод в овраг», — уточнил министр.

Был риск попадания стоков в реку Людовню, поэтому пришлось принимать срочные меры, добавил Тихон Фирсов. Сейчас сточные воды откачивают и вывозят на очистные сооружения.

Минэкологии продолжает контролировать ситуацию, на место направили мобильную лабораторию для оценки качества воздуха.

Ранее инспекторы эконадзора Подмосковья предотвратили образование трех крупных свалок в разных округах.

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