Подмосковье 16 декабря 2022, 21:00 Инспекторы эконадзора Подмосковья предотвратили образование трех крупных свалок

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья и сотрудники полиции пресекли попытки незаконного размещения строительных отходов и грунтов в трех городских округах.

«В Мытищах, вблизи деревни Новосельцево задержан гражданин, который с помощью бульдозера захоранивал незаконно размещенные отходы», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Еще одно нарушение произошло в Красногорске рядом с деревней Бузланово. При попытке организовать незаконную свалку в городском округе, были изъяты самосвал и бульдозер. Также 3 самосвала и 2 экскаватора изъяли у нарушителей в Пушкинском округе, рядом с поселком Зверосовхоз. В ближайшее время специалисты аккредитованной лаборатории оценят ущерб, нанесенный почвам, для возмещения.

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Министр также рассказал, как проходит ликвидация незаконной свалки промышленных отходов, выявленной вблизи поселка Северная Грива городского округа Шатура. Там было размещено порядка 9 тысяч кубометров мусора. На сегодняшний день вывезено уже около 20% отходов, работы продолжаются.

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