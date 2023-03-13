Подмосковье 13 марта 2023, 14:18 Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получили сертификаты на покупку жилья в Подмосковье

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В 2023 году в Московской области ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС выдадут шесть государственных сертификатов на покупку жилья. Одной из таких стала вдова Тамара Шуткова.

Женщина сообщила, что собирается купить квартиру в Сергиевом Посаде.

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«Когда произошла катастрофа, мужа как специалиста высокого класса призвали на ликвидацию аварии на ЧС. На объекте он пробыл больше месяца. Конечно, без последствий на организм это не прошло», — рассказала Тамара Шуткова.

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Из-за военных действий в Таджикистане семья переехала к родственникам в коммунальную квартиру в Сергиев Посад. В 2002 году они встали на очередь на получение сертификата. Однако до радостного момента мужчина не дожил.

По условиям целевой программы, средства можно использовать как на приобретение квартиры или дома, так и на жилое помещение по договору участия в долевом строительстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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