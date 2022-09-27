Лифты в домах на улицах Дружбы и Маяковского в Химках отремонтировали | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 22:57 Поделиться Telegram

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Viber Лифты в домах на улицах Дружбы и Маяковского в Химках отремонтировали

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Итоги ремонта лифтов в домах на улицах Дружбы и Маяковского обсудили в ходе еженедельного общегородского совещания в Химках. Жители поблагодарили главу округа Дмитрия Волошина за оперативный ремонт оборудования.

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В ходе совещания на прошлой неделе главе доложили о поступивших обращениях с просьбой решить проблему неработающих лифтов в двух многоквартирных домах.

В доме на улице Дружбы, 8, лифт был отремонтирован и запущен 21 сентября, уже на следующий день после общегородского совещания.

В девятиэтажном доме № 5 по улице Маяковского ситуация была сложнее — 22 августа там произошло возгорание кабины лифта, требовался длительный капитальный ремонт. Компания ООО «Лифтовые инновации» обозначила, что на восстановление потребуется один месяц. Дмитрий Волошин подчеркнул, что это недопустимо долго для дома, где всего один лифт и порядка 130 жителей. Глава Химок поручил компании отремонтировать оборудование в доме максимум за неделю. Спустя пять дней, 25 сентября, лифт уже смогли запустить в работу.

«В данном доме проживают химчане разных возрастов, некоторым из них лифт был просто необходим. Прошу в дальнейшем обходиться без подобных ситуаций. Прошу контролировать и решать все вопросы вовремя», — сказал Дмитрий Волошин.

Жители дома в режиме видеоконференцсвязи поблагодарили главу округа за помощь.

«От лица всех жителей хотелось бы поблагодарить Дмитрия Владимировича за то, что отреагировали на наше обращение. Лифт починили, все работает», — сказал житель дома Тимур Иглаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что всем округам, кто находится в красной зоне по подготовке к зимнему периоду, необходимо откорректировать свою работу и 3 октября доложить о результатах.

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