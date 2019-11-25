Глав подмосковных муниципалитетов призвали к личным встречам с жителями

В Московской области регулярно проходят открытые встречи с жителями. На них решают и обсуждают актуальные вопросы и предложения. И такой формат работы будет продолжен.

На днях в Москве прошел XIX съезд «Единой России». На нем президент России Владимир Путин призвал членов партии помогать людям решать проблемы, защищать население страны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам территорий уделять особое внимание жителям региона.

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«Из важного, что я хочу сказать, это выступление Владимира Владимировича Путина на съезде партии „Единая Россия“. Обращаю внимание вас персонально и всех глав территорий на особое внимание к предложениям, жалобам жителей нашего региона. Очень важно все то, что волнует, требует решения, обязательно ловить на местах, встречаться с жителями, продолжить формат открытых встреч. Мы со своей стороны это делаем регулярно и считаем это приоритетом в нашей работе», — отметил Воробьев.

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Также губернатор добавил, что необходимо завершить намеченные федеральные и региональные программы.

«До нового года осталось пять недель, нам очень важно завершить все те федеральные и региональные программы, которые мы наметили в рамках национальных проектов», — заключил Воробьев.