Путин призвал единороссов помогать людям без «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин принял участие в работе съезда партии «Единая Россия». Форум открылся на территории ВДНХ и продлится два дня. Выступая с трибуны съезда, Путин призвал членов партии самостоятельно помогать людям решать их проблемы — не дожидаясь «Прямой линии» с президентом.

«Главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», — обратился глава государства к делегатам съезда партии.

По словам президента, от единороссов прежде всего ожидается слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая важная задача для каждого, для региональных команд, для всех, кто поддерживает партию, отметил Путин.

«Прошу вас, будьте партией-лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной „Прямой линии“, которые проводятся у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости», — призвал президент России.

Он напомнил, что на «Прямой линии» часто говорят о трудностях, которые видны и понятны только на местах. То «больничку покажут развалившуюся», то еще что‑то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. По словам главы государства, если этих проблем не видят чиновники на местах, нужно местные власти «терзать их, трясти, добиваться решения».