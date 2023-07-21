Подмосковье 21 июля 2023, 16:48 Личные вещи участников СВО пополнили экспозицию музея в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Фонды музея организации «Боевое братство» в Солнечногорске пополнились личными вещами участников спецоперации. Их передал боец с позывным Военный. Экспонаты принадлежали его погибшим сослуживцам — Дмитрию Ловцеву и Борису Михееву.

Музей получил два панно с наградами и фотоальбомы с описанием событий, в которых участвовали Дмитрий Ловцев и Борис Михеев. Фотографии и описания помогут посетителям музея лучше понять, какими они были людьми и какие испытания им пришлось пройти.

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Руководитель солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев считает, что экспонаты, связанные с жизнью и подвигами участников спецоперации, помогут сохранить память и передать ее будущим поколениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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