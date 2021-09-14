Реализация программы «Социальная газификация» в Подмосковье идет с опережением графика. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он напомнил, что в этом году в Московской области предстоит полностью газифицировать 1113 населенных пунктов. Уже выполнили пуск голубого топлива в 1610 домов и полностью газифицировали 174 населенных пункта.

«Мы идем с опережением графика, но не расслабляемся, потому что напряженный график у нас на конец года. Буквально на прошлом брифинге я говорил, что мы набрали темп — по 200 домовладений в неделю подключаем. Сейчас мы дошли уже до уровня 300 домовладений в неделю», — сказал Баранов на еженедельном брифинге.

Таким образом, каждые сутки происходит строительство семи километров газопроводов. Глава «Мособлгаза» отметил, что это стоит очень больших усилий, хотя может показаться, что это небольшая цифра.

«Казалось бы, семь километров в сутки — это немного, но цифра значимая, потому что строим мы в населенных пунктах, где есть коммуникации, дороги. <…> Совместно работаем с администрациями, командой единой. И поэтому динамика хорошая», — заключил он.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы решить вопрос по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор. Его можно заключить как раз в одном из передвижных пунктов.