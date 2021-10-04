В 2021 году в порядке эксперимента ввели льготы на коммерческий транспорт в пяти округах: Одинцово, Люберцы, Ленинский, Чехов, Наро-Фоминск. Жители оценили удобство, а популярность коммерческого транспорта повысилась. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами региона.

«Мы видим огромную позитивную реакцию на возможность наших льготных категорий граждан, а их много, пользоваться льготами на коммерческих маршрутах. Раньше жители вынуждены были ждать автобуса, чаще всего „Мострансавто“, а сегодня в ряде муниципалитетов эксперимент показывает, насколько позитивно, удобно пользоваться вот этим льготным проездом», — сказал Воробьев.

Губернатор поручил проработать расширение эксперимента в 2022 году. Воробьев отметил, что на это потребуется выделить дополнительные средства из регионального бюджета. Однако это того стоит, поскольку люди получат комфортную возможность передвижения, подчеркнул он.

Замглавы Минтранса Подмосковья Анна Кротова доложила, что в пяти пилотных округах на коммерческих маршрутах улучшилось соблюдение расписания с 78 до 85%, при этом выполнение рейсов увеличилось с 93 до 97%.

«Наши основные категории жалоб — это несоблюдение расписания, поведение водителей, неприем безналичной оплаты. Мы видим рост более чем 30% по всем категориям», — сообщила Кротова.

Многие жители, которые ранее направляли жалобы, теперь обращаются с благодарностями.

«Всего получили более двух тысяч благодарностей только за два месяца», — отметила она.

Поступило и более двух тысяч запросов от жителей других округов.

«Основная часть запросов — Балашиха, Мытищи, Подольск, Красногорск. Это 50% всех жалоб, наиболее востребованные муниципальные образования. Но просят везде. <…> Жители считают, что проект является успешным, и просят распространить его на всю Московскую область», — подчеркнула Кротова.