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    03 июня 2022, 10:36

    Предприниматели Подмосковья смогут получить льготные кредиты на проекты импортозамещения

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Малому и среднему бизнесу Подмосковья доступны льготные кредиты для проектов импортозамещения. Воспользоваться ими можно в случаях запуска производства или расширения уже существующего.

    Предприниматели Подмосковья смогут получить льготные кредиты на проекты импортозамещения | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что речь идет о специальной льготной программе областного фонда микрофинансирования.

    Предпринимателям Подмосковья доступно девять кредитных программ Московского областного фонда микрофинансирования

    Екатерина Зиновьева.

    Предприниматели смогут получить заем до пяти миллионов рублей по ставке 5% годовых на срок до трех лет.

    Льгота доступна производителям медицинских инструментов, пищевых продуктов, текстильных изделий, зерновых культур, химических веществ, компьютеров, электрической техники и не только.

    Подробности можно узнать на сайте фонда.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе уже 117 проектов по импортозамещению.