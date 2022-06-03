Предприниматели Подмосковья смогут получить льготные кредиты на проекты импортозамещения

Малому и среднему бизнесу Подмосковья доступны льготные кредиты для проектов импортозамещения. Воспользоваться ими можно в случаях запуска производства или расширения уже существующего.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что речь идет о специальной льготной программе областного фонда микрофинансирования.

Предпринимателям Подмосковья доступно девять кредитных программ Московского областного фонда микрофинансирования Екатерина Зиновьева.

Предприниматели смогут получить заем до пяти миллионов рублей по ставке 5% годовых на срок до трех лет.

Льгота доступна производителям медицинских инструментов, пищевых продуктов, текстильных изделий, зерновых культур, химических веществ, компьютеров, электрической техники и не только.

Подробности можно узнать на сайте фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе уже 117 проектов по импортозамещению.