«Лежачий полицейский» установили у школы №7 в Балашихе по просьбе жителей

У школы №7 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи установили «лежачий полицейский» после обращения жителей. Качество выполненных работ проверил лидер движения «Балашиха — стремительно растущий город», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Жители дома на улице Октябрьской обратились к депутату с инициативой установить искусственную дорожную неровность возле школы № 7, поскольку дети подвергаются опасности на пути к общеобразовательному учреждению. Инициативу жителей лидер движения поддержал, уже через несколько дней здесь был установлен «лежачий полицейский».

Жители обратились к нам с просьбой. Для детей ближайших домов нужно обеспечить безопасный проход к школе. На данный момент все работы закончены. Директор школы и жители ближайших домов нашей работой остались довольны Тарас Ефимов лидер движения «Балашиха — стремительно растущий город», депутат Мособлдумы.

Он добавил, что жители также попросили установить искусственную дорожную неровность и у калитки школы, работы проведут в ближайшее время.

«Мы обратились с инициативой, чтобы нам установили здесь „лежачий полицейский“. Здесь располагается школа, постоянно детей очень много. К счастью, нас услышали, все сделали. Мы очень рады и благодарны, меньше месяца прошло», — поделилась местная жительница Евгения Бегичева.

Движение общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город» было создано 12 марта. Его лидерами стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов и Тарас Ефимов.