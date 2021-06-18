Новый корпус школы в Балашихе примет учеников 1 сентября

В Балашихе завершили строительство нового корпуса средней общеобразовательной школы № 8. Здание уже ввели в эксплуатацию, оно примет учеников 1 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Корпус школы № 8 на улице Юннатов в Балашихе готов принять учеников. Новое здание существенно снизит нагрузку на другие школьные помещения. Сейчас некоторые из них частично перегружены. Корпус также даст возможность расширить спектр дополнительного образования.

Общая площадь нового четырехэтажного здания составляет 8,8 тысячи квадратных метров. В корпусе есть все необходимое, чтобы создать комфортную и безопасную образовательную среду для учеников.

«В новом школьном здании предусмотрены учебные классы, библиотека с медиатекой, гардеробные, просторная столовая, спортивный и актовый залы. Во дворе появился собственный стадион с беговыми дорожками, детские игровые площадки. Новый объект образования соответствует всем стандартам современной школы и оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью», — рассказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Он отметил, что территорию около школы благоустроили и озеленили.

Строительство стало возможным благодаря государственной программе Московской области. Средства выделили из бюджета.

До строительства нового корпуса в микрорайоне Южное Кучино работала всего одна школа, в которой обучаются более одной тысячи учеников при проектной мощности в 800 мест.