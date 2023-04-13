Подмосковье 13 апреля 2023, 17:54 Летний скоростной режим на трассе М-11 в Подмосковье вернется с 15 апреля

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Владельцы легковых автомобилей до 3,5 тонны снова смогут ехать по трассе М-11 «Нева» со скоростью до 130 километров в час. Минтранс Подмосковья сообщил о возобновлении летнего режима с 15 апреля.

Помимо трассы на Санкт-Петербург, быстрее поедут участки автодорог М-4 «Дон» на обходе Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области. А на участке в Веневском районе Тульской области максимально разрешенная скорость повысится до 110 километров в час.

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Минтранс Подмосковья предупредил водителей, что на скоростных дорогах останавливаться можно только в специально оборудованных местах отдыха. На обочинах это делать запрещено и опасно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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