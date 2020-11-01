Летние веранды в подмосковных кафе закончили работу 1 ноября

В Подмосковье закончился сезон летних веранд в кафе. Он начался в этом году позже обычного — 12 июня — из-за пандемии коронавируса.

«В текущем году в Московской области работало более 580 летних (сезонных) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», — приводит РИАМО слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Больше всего летних веранд работало в Сергиевом Посаде, Одинцове, Подольске, Серпухове и Мытищах. Их разберут до 15 ноября.

В связи со второй вспышкой коронавируса сейчас в кафе и ресторанах региона запрещено по ночам проводить развлекательные мероприятия. Власти не стали закрывать экономику региона, как это было в начале пандемии весной. Еще одним ограничением станет обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Мера вступит в силу 2 ноября.

За все время пандемии в Московской области выявили 87 366 случаев COVID-19, умерли 1617 человек. Выздоровели 65 057 пациентов.