Более 500 случаев COVID-19 выявили в Подмосковье за сутки

Подмосковные медики за сутки выявили 545 пациентов с COVID-19. Число новых случаев перевалило за пять сотен 28 октября и не снижается пятый день подряд. Об этом сообщил региональный оперштаб.

За все время пандемии в Московской области выявили 87 366 случаев болезни, умерли 1617 человек. Выздоровели 65 057 пациентов. Медики провели более трех миллионов тестов на 2019-nCoV.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в регионе в сентябре. В связи с этим власти ввели ряд новых ограничений. Людей старше 65 лет отправили в самоизоляцию с 2 ноября. Без веской причины выходить из дома пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями запрещено, однако они смогут ходить в магазины и гулять. Социальные карты продолжат работать.

Те, кого коснется ограничение, смогут оформить больничный дистанционно, чтобы не ездить в больницу или поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 62 пункта, где можно будет сделать прививку от коронавируса. Массовая вакцинация начнется в Подмосковье в январе 2021 года.