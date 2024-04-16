Подмосковье 16 апреля 2024, 16:42 Лесовосстановление проведут на 711 гектарах в Подмосковье в 2024 году Телеканал «360»

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Пожароопасный сезон стартовал в Подмосковье в начале апреля. Специалисты уже потушили первые возгорания. О том, как уберечь лес и сохранить природу, в интервью «360» рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Леса занимают свыше 40% территории Подмосковья. Такие условия накладывают на жителей особую ответственность — для того, чтобы сберечь «легкие» региона важно строго соблюдать определенные правила.

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Как отметил Евгений Агулов, в области ведется большая работа по восстановлению леса. Поврежденные деревья рубят, убирают неликвидную древесину, а взамен высаживают новые растения. Так, в этом году в планах озеленить 711 гектаров территории.

Для сохранения благоприятной экологической обстановки важно не допустить пожаров. Ожидается, что самыми опасными в 2024 году станут май и август — в эти дня спрогнозировали наибольшие риски возгораний. Однако повлиять на это может каждый, ведь главной причиной распространения огня в лесу остается человеческий фактор.

«Культуру обращения с лесом нужно прививать с малого возраста. Сейчас почти в каждой школе Подмосковья работают школьные лесничества. Наши инспекторы приходят проводят беседы, рассказывают о вреде и пользе пребывания в лесу, где и как можно разводить костры, какие бывают последствия неосторожного обращения с огнем. У нас 170 школьных лесничеств, это больше трех тысяч человек», — поделился Агулов.

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, жителям рекомендовали проводить пикники только в специальных местах, отказавшись от разведения огня на территории леса.

Еще одной причиной пожаров ежегодно становится весенний пал травы. По словам Агулова, многие уверены, что такая процедура поможет зелени быстрее выходить, однако этот миф может, наоборот, навредить посевам.

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