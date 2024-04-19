Подмосковье 19 апреля 2024, 17:25 Лесопожарные станции Подмосковья получили 7 автомобилей Комитет лесного хозяйства Московской области

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Семь грузопассажирских автомобилей закупили для лесопожарных станций Подмосковья. Чтобы проконтролировать выполнение задач, их оснастили системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, полноприводные машины позволят лесным пожарным оперативно добираться к местам возгораний даже по бездорожью.

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«Для лесопожарных служб закуплены семь автомобилей УАЗ-3909. Они предназначены для транспортировки расчетов или группы лесных пожарных с индивидуальным или групповым снаряжением», — рассказал Мурашов.

Автопарк подмосковного Комлесхоза пополнится также еще 34 единицами специализированной лесопожарной техники —пассажирскими и грузопассажирскими автомобилями, малыми лесопатрульными комплексами, пожарными автоцистернами и другими видами техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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