04 марта 2024, 16:39
Лесопожарную станцию откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе к маю
Первая в Балашихе лесопожарная станция появится в микрорайоне Железнодорожный. К маю задние капитально отремонтируют и разместят там спецтехнику.
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил о строительстве лесопожарного депо на выездном совещании с представителями «Мособлпожспаса», МЧС и комитета лесного хозяйства.
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«Несколько лет подряд мы ставили вопрос по организации у нас здесь лесопожарной станции. Это принципиальный вопрос, потому что в случае возникновения пожара группа реагирования едет из Ногинска. Сегодня комитет лесного хозяйства проводит работы в здании, которое было выделено правительством Московской области», — сказал Сергей Юров.
Кровлю здания уже отремонтировали, также установили ворота. Все работы завершат к маю.
Депо будет располагаться в микрорайоне Железнодорожный по адресу: Лесопарковая улица, 8. Там разместятся восемь машин спецтехники и 10 спасателей.
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