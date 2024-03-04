Подмосковье 04 марта 2024, 16:39 Лесопожарную станцию откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе к маю Телеканал «360»

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Первая в Балашихе лесопожарная станция появится в микрорайоне Железнодорожный. К маю задние капитально отремонтируют и разместят там спецтехнику.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил о строительстве лесопожарного депо на выездном совещании с представителями «Мособлпожспаса», МЧС и комитета лесного хозяйства.

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«Несколько лет подряд мы ставили вопрос по организации у нас здесь лесопожарной станции. Это принципиальный вопрос, потому что в случае возникновения пожара группа реагирования едет из Ногинска. Сегодня комитет лесного хозяйства проводит работы в здании, которое было выделено правительством Московской области», — сказал Сергей Юров.

Кровлю здания уже отремонтировали, также установили ворота. Все работы завершат к маю.

Депо будет располагаться в микрорайоне Железнодорожный по адресу: Лесопарковая улица, 8. Там разместятся восемь машин спецтехники и 10 спасателей.

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