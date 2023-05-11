Подмосковье 11 мая 2023, 17:38 Лесопарк «Загорское море» благоустроят в Сергиевом Посаде в 2024 году Sergiev-posad.ru

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На портале ЕАСУЗ опубликовали извещение о проведении открытого конкурса на благоустройство лесопарка «Загорское море» в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ожидается, что благоустройство парка позволит сделать его безопасным и комфортным местом отдыха для жителей округа. Там обустроят пешеходные зоны, установят освещение, видеокамеры и малые архитектурные формы.

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Благоустройство пройдет по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Территория преобразится в 2024 году.

Ранее стало известно, что новый виток благоустройства набережной реки Теребенки начнется в Чехове в 2023 году. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что поэтапное обновление продлится до 2025 года.

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