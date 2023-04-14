Подмосковье 14 апреля 2023, 12:48 Лесопарк «Волкуша» в Лыткарине благоустроят к 2024 году министерство благоустройства

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Масштабное благоустройство лесопарка «Волкуша» в Лыткарине начнется уже в этом году. Работы проведут по региональной программе «Парки в лесу». Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Жители просили обновить существующую инфраструктуру, но при этом не превращать территорию в шумное развлекательное место, поэтому концепцией предусмотрено устройство всесезонного пространства для отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы всех групп населения», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

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В лесопарке проложат 11,6 километра пешеходных дорожек, а также вело-лыжную трассу, обустроят детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха, кафе и павильоны проката. Территория будет дополнительно озеленена: появятся новые деревья и кустарники. Вдоль пешеходных дорожек установят скамьи и урны. На въезде в лесопарк оборудуют парковку.

Согласно проекту, на пляже появится разноуровневый амфитеатр с навесами. В лесопарке установят системы освещения и видеонаблюдения. Все работы завершат к 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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