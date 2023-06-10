Подмосковье 10 июня 2023, 13:10 Лесопарк у сквера 200-летия Подольска благоустроят к концу лета РИА «Новости»

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Лесопарковую зону у сквера 200-летия Подольска благоустроят к концу лета. Глава округа Дмитрий Жариков встретился с местными жителями и осмотрел территории, где в ближайшее время специалисты приступят к работам по преображению.

Вблизи обсщественного пространства создадут удобную дорожно-тропиночную сеть, а также скамейки, фонари, урны и камеры видеонаблюдения. Также рабочие возведут пространства для активного отдыха взрослых и детей.

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За последний год это сквер приобрел такой вид, что он является гордостью Подольска. Мы все очень довольны и благодарны Администрации и общественным организациям Подольска. Дальнейшее благоустройство необходимо, потому что природные условия располагают к тому, чтобы кроме парка Талалихина, здесь тоже был парк», — поделился почетный гражданин округа Виктор Берсон.

Кроме того, на территории лесопарка появится губернаторская детская площадка и спортивная зона. На месте старых тренажеров оборудуют место для выгула собак. В рамках благоустройства также вырубят 33 дерева, после окончания работ в зеленой зоне высадят аналогичное количество саженцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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