Подмосковье 05 апреля 2024, 20:27 Истринский «Шишкин лес» признали лучшим на премии «Парки России» Пресс-служба администрации г. о. Истра

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По итогам первой всероссийской парковой премии лесопарк «Шишкин лес», расположенный в селе Павловская Слобода, стал лучшим в номинации «Парк года. Большие города». Номинантов премии оценивались по нескольким критериям: общее состояние парка, наличие объектов благоустройства, инфраструктура, популярность, работа с посетителями, информирование о мероприятиях и другим.

Победителей премии объявили и торжественно наградили на Международном форуме парков стран БРИКС. Лесопарк «Шишкин лес» стал победителем на выставке-конференции ParkSeason Expo 2024 парки в номинации «Парк года. Большие города».

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Парковая премия является совместным проектом Минстроя России, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Напомним, лесопарк в Павловской Слободе открыли только в прошлом году, но уже стал одним из самых посещаемых мест в округе и пользуется особой популярностью. Сюда целыми семьями приходят чтобы заняться спортом или просто погулять на свежем воздухе.

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