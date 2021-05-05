05 мая 2021, 12:46
Лесные правила в Подмосковье нарушили 130 раз на майских праздниках
За нарушения лесных правил в Подмосковье возбудили 99 административных дел на майских праздниках. Чаще всего там не соблюдали нормы санитарной и пожарной безопасности.
Об этом рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир. Она отметила, что с 1 по 3 мая инспекторы провели сотни рейдов.
Проведено 238 патрулирований земель лесного фонда — выявлено 130 нарушений
Елена Казимир.
В результате рейдов возбудили 99 дел об административных правонарушениях.
«Основные выявленные нарушения — это нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах», — подчеркнул министр экологии Подмосковья Андрей Разин.
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