Лесные правила в Подмосковье нарушили 130 раз на майских праздниках

За нарушения лесных правил в Подмосковье возбудили 99 административных дел на майских праздниках. Чаще всего там не соблюдали нормы санитарной и пожарной безопасности.

Об этом рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир. Она отметила, что с 1 по 3 мая инспекторы провели сотни рейдов.

Проведено 238 патрулирований земель лесного фонда — выявлено 130 нарушений Елена Казимир.

В результате рейдов возбудили 99 дел об административных правонарушениях.

«Основные выявленные нарушения — это нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах», — подчеркнул министр экологии Подмосковья Андрей Разин.

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