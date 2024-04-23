Подмосковье 23 апреля 2024, 19:33 Лесной участок расчистили от упавших деревьев в Серпухове Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Внезапная весенняя буря на прошлой неделе продемонстрировала свою мощь — скорость ветра достигала почти ураганных 25 метров в секунду. Порывы ветра повредили деревья, особенно на окраинах лесных массивов.

По запросу владельцев участков в садовом товариществе, прилегающем к лесному фонду в Заокском участковом лесничестве, группа сотрудников филиала «Русский лес» ГКУ «Мособллес» приступила к очистке лесной территории от ветровала. Упавшие хвойные деревья завалились на ограду, окружающую дачное некоммерческое товарищество.

Реклама

Сотрудники лесничества разрубили ветровалы с использованием бензоинструмента и аккуратно уложили стволы в упорядоченные стопки. Жители выразили свою благодарность за проведенные работы и оперативную реакцию на их просьбы.

Ветровалы — это деревья, сорванные ветром с отрывом от почвы частично или полностью корневой системы. Быстрое удаление ветровалов из насаждений необходимо, так как их присутствие в лесу приводит к нарушению санитарного состояния лесной растительности, повышает риск возгорания и способствует распространению вредителей древесины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».