Подмосковье 16 апреля 2024, 11:16 Лесной пожар потушили в Луховицах Медиасток.рф

Читать 360tv в

В минувший понедельник, 15 апреля, в Подмосковье выявили один лесной пожарн на площади 0,01 гектара в Луховицах. Его потушили в день обнаружения.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, возгорание тушили две машины и четыре человека. Угрозу населенным пунктам и экономике удалось предотвратить.

Реклама

Сегодня, 16 апреля, на большей части территории области ожидают первый класс пожарной опасности. В Ступине риски возрастут до третьего.

При обнаружении возгорания в лесу жителе йпризывают сообщать по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».