16 апреля 2024, 11:16
Лесной пожар потушили в Луховицах
В минувший понедельник, 15 апреля, в Подмосковье выявили один лесной пожарн на площади 0,01 гектара в Луховицах. Его потушили в день обнаружения.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, возгорание тушили две машины и четыре человека. Угрозу населенным пунктам и экономике удалось предотвратить.
Реклама
Сегодня, 16 апреля, на большей части территории области ожидают первый класс пожарной опасности. В Ступине риски возрастут до третьего.
При обнаружении возгорания в лесу жителе йпризывают сообщать по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пожары
Лесные пожары
Реклама
Реклама