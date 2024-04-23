Подмосковье 23 апреля 2024, 14:03 Лесной пожар потушили в Луховицах Комитет лесного хозяйства Московской области

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Вечером 22 апреля в Чернореченском участковом лесничестве, находящемся в трех километрах от города Луховицы, было зафиксировано возгорание на площади 0,08 гектара после получения сообщения от местных жителей. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 0,1 гектара.

На место происшествия было моментально направлено четыре единицы пожарной техники и девять человек личного состава лесных пожарных служб. Потребовалось 50 минут, чтобы полностью потушить возгорание.

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Предполагается, что причиной пожара стал человеческий фактор. Комитет лесного хозяйства Подмосковья напоминает, что за умышленный поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц могут составлять от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. Также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, следует незамедлительно обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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