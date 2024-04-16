16 апреля 2024, 18:05
Лесной пожар потушили в Луховицах
Еще одно возгорание потушили во вторник в Чернореченском участковом лесничестве в Луховицах. Огню не дали распространиться.
После сообщения местных жителей на место незамедлительно выехали специалисты лесопожарных служб. Им потребовалось меньше часа, чтобы ликвидировать возгорание.
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В Комлесхозе напомнили, что за поджоги предусмотрены штрафы и даже наказание в виде лишения свободы.
Если увидели природный пожар, нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее работники территориального управления № 3 «Мособлпожспаса» потушили более 10 возгораний сухой травы в городских округах Клин, Волоколамский и Шаховская за неделю. Жителям напомнили, что недопустимо избавляться от сухой растительности с помощью огня.
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