Подмосковье 16 апреля 2024, 18:05 Лесной пожар потушили в Луховицах

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Еще одно возгорание потушили во вторник в Чернореченском участковом лесничестве в Луховицах. Огню не дали распространиться.

После сообщения местных жителей на место незамедлительно выехали специалисты лесопожарных служб. Им потребовалось меньше часа, чтобы ликвидировать возгорание.

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В Комлесхозе напомнили, что за поджоги предусмотрены штрафы и даже наказание в виде лишения свободы.

Если увидели природный пожар, нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее работники территориального управления № 3 «Мособлпожспаса» потушили более 10 возгораний сухой травы в городских округах Клин, Волоколамский и Шаховская за неделю. Жителям напомнили, что недопустимо избавляться от сухой растительности с помощью огня.