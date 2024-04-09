Подмосковье 09 апреля 2024, 15:55 Более 10 палов сухой травы потушили за неделю в Клину и Волоколамске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники территориального управления № 3 «Мособлпожспаса» потушили более 10 возгораний сухой травы в городских округах Клин, Волоколамский и Шаховская за неделю. Жителям напомнили, что недопустимо избавляться от сухой растительности с помощью огня.

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в Подмосковье готова группировка сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов.

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«Основной довод поджигателей сухой растительности состоит в том, что такой метод якобы способствует более быстрому росту травы, однако это мнение ошибочно. Из-за ветра огонь распространяется очень быстро по всей территории, а от пламени и дыма гибнут многие животные и растения, истощается почва и страдают населенные пункты», — отметил заместитель начальника теруправления № 3 Андрей Образцов.

Во время особого противопожарного режима спасатели будут осматривать места массового отдыха горожан, детские оздоровительные лагеря и садовые товарищества.

Более 40% территории Московской области составляют леса. Поскольку синоптики прогнозируют жаркое лето, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами областного правительства и главами округов подготовку к сезону пожаров. Сейчас ведется активная работа по предотвращению возгораний.