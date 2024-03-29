29 марта 2024, 14:17
Лесничие Звенигорода вместе с волонтерами из Одинцова изготовили блиндажные свечи для бойцов СВО
Звенигородские лесничие совместно с волонтерами из Одинцова сделали блиндажные свечи для бойцов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Лесничие уже не первый раз помогли в отправке гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Данная партия свечей составила более 1000 штук. Технология изготовления самодельных свечей обеспечивает быстрое разгорание пламени и длительное горение. Это делает их компактным и полезным источником света, а также возможностью для приготовления пищи и кипячения воды для военнослужащих.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, об успешных боевых задачах вертолетной эскадрильи в зону спецоперации.
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