Подмосковье 29 марта 2024, 14:17 Лесничие Звенигорода вместе с волонтерами из Одинцова изготовили блиндажные свечи для бойцов СВО Звенигородское лесничество

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Звенигородские лесничие совместно с волонтерами из Одинцова сделали блиндажные свечи для бойцов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Лесничие уже не первый раз помогли в отправке гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Данная партия свечей составила более 1000 штук. Технология изготовления самодельных свечей обеспечивает быстрое разгорание пламени и длительное горение. Это делает их компактным и полезным источником света, а также возможностью для приготовления пищи и кипячения воды для военнослужащих.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, об успешных боевых задачах вертолетной эскадрильи в зону спецоперации.

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