Лесничие рассказали про уникальный селекционный питомник сосен под Шаховской | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 15:45 Лесничие рассказали про уникальный селекционный питомник сосен под Шаховской

Читать 360tv в

Участок леса вблизи деревни Соколово под Шаховской занимает селекционный питомник сосен. На площади 4,7 гектара земли лесничие создали и поддерживают плантацию лучших деревьев, семена которых используют по всему региону.

Так называемый архив клонов был создан под Шаховской в 2005 году, когда его перенесли сюда из ФГУП «Ивантеевский питомник». Здесь собрали лучшие экземпляры плюсовых деревьев сосны (то есть экземпляров с особо ценными характеристиками: у таких сосен идеально ровный ствол и правильная крона). Привитые черенки привезли из пяти подмосковных лесхозов, а также из Рязанской и Владимирской областей. Каждому растению присвоен индивидуальный номер по Госреестру.

Реклама

«Архив клонов сосны обыкновенной заложен в целях сохранения генотипа деревьев, изучения и оценки их наследственных свойств. Также здесь получают улучшенные семена лесных растений, отобранных по фенотипу», — пояснила инженер по лесовосстановлению Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Галина Абанина.

Реклама

На днях волоколамские лесничие провели инвентаризацию питомника. Обследование показало, какие мероприятия можно провести для улучшения содержания участка.

В ноябре лесничие Подмосковья поделились опытом с коллегами на международном слете в Калуге. На мероприятии состоялся мастер-класс по изучению состояния деревьев при помощи метода дендрохронологии, который провели эксперты из Московской области.