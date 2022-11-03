Лесничие Подмосковья поделились опытом с коллегами на международном слете | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 11:04 Лесничие Подмосковья поделились опытом с коллегами на международном слете

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Международный слет «Друзья заповедных островов» и полуфинал проекта «Экософия» прошли в Калуге. На мероприятии состоялся мастер-класс по изучению состояния деревьев при помощи метода дендрохронологии, которые провели эксперты из Подмосковья.

Как рассказали в Комлесхозе региона, ведущий инженер «Мособллес» Владимир Захаров показал, как определить состояние дерева, а также рассказал об особенностях использования измерительного инструмента при картировании территории для исследований и других целей. Он рассказал, что слет посетили школьники, педагоги и студенты, заинтересованные в сохранении природы.

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«Применяемый нами в работе со школьными лесничествами подход освоения знаний через практику оказался очень востребованным этой аудиторией. В результате мы не только обменялись информацией, но и обсудили идеи возможных совместных проектов», — отметил Владимир Захаров.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.