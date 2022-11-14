Подмосковье 14 ноября 2022, 17:29 Лесная охрана обследует леса Подмосковья после сильных ветров в выходные дни

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Леса Подмосковья обследуют после сильных ветров в выходные. Поваленные деревья уже обнаружили в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину, Богородском округах и Московском учебно-испытательном лесничестве. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Лесничие также проведут дополнительные обследования вдоль дорог, населенных пунктов и социальных объектов.

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Председатель Комлесхоза Олег Баженов пояснил, что после ветров в лесах могут образовываться ветровалы — сломленные и вывернутые с корнем деревья. Это особенно опасно у дорог.

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«По остальным участкам, в зависимости от объема повреждений — будут приниматься различные меры после проведения обследований — назначат уборку неликвидной древесины или санитарную рубку», — добавил он.

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