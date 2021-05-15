«„Лес Победы“ объединяет»: яблони и сирень высадили у здания новой школы в Тропареве

Яблоневые деревья и сирень посадили сегодня возле здания новой школы, построенной по президентской программе в селе Тропарево Можайского района. В акции приняли участие ученики и их родители.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил собравшихся за то, что они смогли отложить дела и присоединиться к восстановлению сада, который рос раньше у старого здания школы.

«„Лес Победы“ объединяет, потому что это действие: посади дерево — запомнишь на всю жизнь. День Победы — священный праздник, и мы хотим, чтобы наши дети тоже это на всю жизнь запомнили», — подчеркнул глава региона.

Губернатор назвал такие акции очень востребованными у жителей Подмосковья.

Как правило, и яблони, и сирень, мы сажаем деревья в таких местах, где много проводишь времени: это сквер или школа. <…> У нас Можайский район — куда без леса. Поэтому всем большое спасибо Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Деревья в рамках акции высаживали у новой школы в Тропареве. Ее построили по президентской программе. Здание появилось на месте старой школы, у которой частично обрушилась кровля. Пока новое здание не заселено детьми, обучение в новой школе начнется только с 1 сентября.

По словам губернатора, сейчас в Московской области стоит задача, чтобы в будущем в каждом округе и в каждом муниципалитете появилась своя флагманская школа.

«Задача у нас достаточно важная. В каждом округе в каждом муниципалитете сделать флагманскую школу. И многие скажут, но не может быть в селе Тропарево флагманская школа. Мы говорим: „Может“. Когда мы школу строим, она является центром притяжения. Важно подобрать сильных учителей, важно настроить ее работу. Сюда будут ездить из Можайска и специально дома здесь будут покупать, будут планировать свое будущее. Такой замысел», — пояснил губернатор.

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы», в рамках которой сегодня сажали деревья у школы в Тропареве, проходит в Подмосковье с 26 апреля по 25 мая. Целый месяц на территории Московской области проводятся посадка леса и озеленение городов.

По традиции в муниципалитетах сажают кустарники и цветущие деревья: сирень, акацию, барбарис, жасмин, боярышник, яблони, рябины, орех, шиповник и многое другое.