Подмосковье 04 апреля 2024, 19:58 Лекарство от болезни Фабри будут производить в Подольске Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

ООО «НПО Петровакс Фарм» и ФГБУ «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи» завершили синтез субстанции для локализации производства препарата «Фабагал». Лекарство поможет пациентам с редким генетическим заболеванием — болезнью Фабри.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания «Петровакс» активно инвестирует средства в развитие фармацевтического предприятия полного цикла по производству лекарственных препаратов.

Реклама

«Производственные мощности предприятия расположены в подмосковном городском округе Подольск. Плановый объем инвестиций только в локализацию производства препарата «Фабагал» оценивается в два миллиарда рублей», — рассказала Зиновьева.

Финальным этапом проекта станет производство готовой лекарственной формы препарата из российской субстанции на предприятии «Петровакс».

Вывод на рынок российского препарата ожидается в конце этого года. Эффективность технологии позволит производить препарат в количествах, достаточных для обеспечения терапией всех российских пациентов с болезнью Фабри.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».