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    16 августа 2022, 19:49

    Легенды российского футбола сразятся с жителями Ногинска в матче серии «Выходи во двор» 20 августа

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В Ногинске 20 августа звезды отечественного футбола встретятся с командой местных жителей на стадионе «Знамя». Матч станет девятой по счету игрой летней серии проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта региона.

    Легенды российского футбола сразятся с жителями Ногинска в матче серии «Выходи во двор» 20 августа | Изображение 1

    В команду звезд футбола на этот раз войдут Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов на позиции голкипера. Руководить командой будет легендарный футболист и тренер Валерий Гладилин. Для зрителей на трибунах стадиона «Знамя» игру будет комментировать спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

    Перед гала-матчем с жителями городского округа именитые футболисты проведут мастер-классы и мини-игры в формате пять на пять с юными воспитанниками местных футбольных секций.

    В рамках серии проекта «Выходи во двор» ни одна команда местных жителей пока не смогла одержать победу над звездными футболистами. Трижды была зафиксирована ничья, и пять раз команда легенд побеждала в матчах серии.