Легенды российского футбола сразятся с жителями Ногинска в матче серии «Выходи во двор» 20 августа

В Ногинске 20 августа звезды отечественного футбола встретятся с командой местных жителей на стадионе «Знамя». Матч станет девятой по счету игрой летней серии проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта региона.

В команду звезд футбола на этот раз войдут Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов на позиции голкипера. Руководить командой будет легендарный футболист и тренер Валерий Гладилин. Для зрителей на трибунах стадиона «Знамя» игру будет комментировать спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Перед гала-матчем с жителями городского округа именитые футболисты проведут мастер-классы и мини-игры в формате пять на пять с юными воспитанниками местных футбольных секций.

В рамках серии проекта «Выходи во двор» ни одна команда местных жителей пока не смогла одержать победу над звездными футболистами. Трижды была зафиксирована ничья, и пять раз команда легенд побеждала в матчах серии.