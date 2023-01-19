Подмосковье 19 января 2023, 09:52 Легенды хоккея сыграют матч с дворовой командой в Чехове 21 января

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Матч легенд хоккея и дворовой команды пройдет в Чехове 21 января. Звезды спорта сразятся с любителями на катке на Советской площади. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

В команду легенд войдут обладатели Кубка Стэнли и олимпийские чемпионы. Среди них Валерий Каменский, Александр Якушев, Александр Могильный и другие. Капитаном выступит Вячеслав Фетисов. Комментировать матч будет спортивный журналист Олег Жолобов.

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С начала 2023 года в матчах участвуют известные блогеры. Это Ярослав Кузьмичев, Константин Рякин, Артур Латыпов, Максим Воронов и Роман Лапин, которые выйдут на лед в составе отдельной команды.

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С начала проекта «Выходи во двор» легенды спорта посетили 14 округов Подмосковья. До сих пор ни одна команда любителей не смогла одержать победу.

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