«Легенды хоккея» обыграли дворовую команду в Королеве со счетом 5:3

В Королеве состоялся пятый матч «Легенд хоккея» с дворовой командой. Звезды отечественного спорта одержали победу, уже третью в серии «Выходи во двор».

Эпицентром хоккея в Московской области 12 февраля стал Королев. Наукоград принял пятый матч в рамках серии игр «Выходи во двор». «Легенды хоккея» сразились с любительской командой округа.

В состав «Легенд хоккея» вошли победители Олимпиад и чемпионатов мира, заслуженные мастера спорта. Команду по традиции возглавил Вячеслав Фетисов, также играли Виталий Прохоров, Алексей Касатонов, Сергей Коньков, Андрей Марков, Дмитрий Калинин, Александр Гуськов, Виктор Шалимов и Сергей Шепелев. Бессменный тренер звездной команды — Александр Якушев.

Против них выступила любительская команда, в которую вошли жители Королева, играющие в хоккей в свободное время, а также воспитанники хоккейного клуба «Львы». Капитаном стал замглавы администрации города Илья Конышев, а тренером — заслуженный мастер спорта Александр Цыганов.

Игра была яркой и напряженной. Любительская команда была настроена исключительно на победу, легендам постоянно приходилось отражать атаки. Второй период завершился со счетом 3:1 в пользу именитой команды. Зато по буллитам обе команды оказались равны и забросили еще по две шайбы. И по итогам команда «Легенды хоккея» победила со счетом 5:3.

Игра прошла на стадионе «Вымпел». Сразу после матча это место стало самой большой фан-зоной «Олимпийских сезонов в Подмосковье». Болельщики вместе с легендарными спортсменами с трибун болели за сборную России в матче против Чехии в рамках группового турнира Олимпиады, который транслировали в прямом эфире на больших экранах.

«Сегодня мы решили сразу после матча прямо на стадионе организовать специальную фан-зону, чтобы все собравшиеся могли вместе посмотреть прямую трансляцию из Пекина и поболеть за наших хоккеистов в матче против чехов. В наукограде сегодня была настоящая олимпийская атмосфера, спортивный праздник», — сказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Еще одним пунктом программы стал телемост с фан-зонами Московской области, организованными в Красногорске, Одинцове, Химках, Домодедове и Реутове на период Олимпиады в Пекине. По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в скверах и парках региона размещены площадки, в которых можно смотреть прямые трансляции выступлений российских олимпийцев.

Ранее в Черноголовке прошел четвертый матч серии «Выходи во двор» между «Легендами хоккея» и дворовыми командами.