Легенды футбола сыграют с дворовыми командами на открытии стадиона в Мытищах

В Мытищах 4 сентября состоится открытие нового стадиона, который будет носить имя легендарного футболиста Дмитрия Аленичева. В первом матче на поле сразятся команда звезд отечественного футбола и сборная жителей городского округа Мытищи.

Легенды выйдут на поле во главе с самим Дмитрием Аленичевым, также в составе команды выступят Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и Александр Филимонов на позиции голкипера. Тренером команды станет Валерий Гладилин.

Для зрителей игру будут комментировать спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

Матч пройдет в рамках летней серии проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор». Перед гала-матчем звездные футболисты проведут мастер-классы и мини-игры с юными воспитанниками местных футбольных секций.

Стадион имени Дмитрия Аленичева построили в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Футбольное поле размером 105×68 метров оснащено искусственным газонным покрытием, стационарными и разборными трибунами общей вместимостью 1000 зрителей, беговыми и велодорожками. На территории нового стадиона разместились тренажерный зал и зал бокса, площадки для спортивных снарядов.

Ранее губернатор Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.