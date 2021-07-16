Легенда Каширы. Как Вера Ивановна в 97 лет исполняет свои мечты

В Кашире живет ветеран Великой Отечественной войны Вера Ивановна Панова. В свои 97 лет она очень активно занимается общественной работой. Год назад победила в конкурсе «Наше Подмосковье» — тогда по ее проекту установили стелу. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил ветерана за стойкость духа и добрые дела.

У Веры Ивановны есть свои заветные мечты, которые помогают воплотить в жизнь волонтеры и местная администрация. Вера Ивановна — инвалид. Она очень хотела увидеть Крымский мост и подмосковный парк «Патриот». Но одной туда не добраться — подключилась помощь.

«Я слышал, вы в парк „Патриот“ ездили?» — спросил Воробьев.

«Ездила, а сначала я смотрела Крымский мост. Это моей мечтой было — посмотреть мост. Спасибо всем, кто помог мне. И вам, и Общероссийскому народному фронту, и администрации. Было все на высшем уровне», — поделилась Вера Ивановна.

Она состоит и в активе Совета ветеранов Каширы, возглавляет работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Я пришел вас поблагодарить за ваши добрые дела, активную позицию. И за то, что вы у нас есть, — легенда такая. Конечно, хочу пожелать вам здоровья Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья спросил, есть ли у ветерана поручения для власти, и передал ей подарки. Она лишь скромно рассказала о том, что перемены в Кашире очень заметны.

«Очень хотела бы вас поблагодарить. За то, что вот вы уделяете внимание малым городам и нашей Кашире. У нас сейчас парк преобразился. Идет ремонт подъездов. И дороги — особенно дороги. Такие были… А сейчас даже во дворах везде хорошие дороги», — сказала Вера Ивановна.

Отдельно губернатор напомнил о том, как сейчас важно беречь здоровье. Вера Панова рассказала, что давно сделала прививку и призвала к этому остальных.

Я без маски, потому что привитая. Я одна из первых привилась и всех наших ветеранов сагитировала Вера Панова.

Вера Ивановна воочию увидела парк «Патриот» в конце июня. Заранее попросила взять на ценную экскурсию своих близких знакомых — участников ветеранской организации. Когда они оказались в парке, пенсионерка не смогла сдержать слез.

С особым волнением Вера Ивановна и остальные ветераны из Каширы пытались найти своих родственников, сражавшихся в годы войны, с помощью специальной поисковой системы.