«Несколько раз прослезилась». Ветерану помогли осуществить мечту о посещении «Патриота» в Подмосковье

Вера Ивановна Панова не смогла сдержать слез, когда ей помогли воочию увидеть подмосковный парк «Патриот». Она ветеран Великой Отечественной войны, и побывать здесь было ее мечтой. Осуществить ее смогли активисты Общероссийского народного фронта.

Участница битвы за Москву мечтала посетить знаковый парк и Главный храм Вооруженных сил России, находящийся там же. Вере Ивановне 97 лет, она живет в Кашире.

Подмосковный «Патриот» — место, увековечившее историю о днях Великой Отечественной войны. На территории работает музейный комплекс «Дорога памяти», посвященный каждому сражению.

Мечта в подарок

В этом году Вера Ивановна пригласила активистов Народного фронта на свой день рождения и отметила, что отказ ни в коем случае не принимается. Она родилась 10 мая.

Ей подарили сертификат на посещение парка. Вера Ивановна попросила взять на эту экскурсию своих близких знакомых — участников ветеранской организации.

Я давно мечтала посетить парк „Патриот“. Даже не представляла, что он такой грандиозный, но гармоничный. За время экскурсии я несколько раз прослезилась. Мне все это близко и дорого, а Главный храм Вооруженных сил России — это истинный шедевр нашей культуры Вера Панова.

По словам ветерана, ее особенно сильно впечатлил музейный комплекс «Дорога памяти». Вера Ивановна отметила, что такой парк очень важен для воспитания подрастающего поколения.

«Большое спасибо архитекторам, строителям и всем, кто имел и имеет отношение к его появлению», — поделилась пожилая женщина.

Поиск родных

С особым волнением Вера Ивановна и остальные ветераны из Каширы пытались найти своих родственников, сражавшихся в годы войны, с помощью специальной поисковой системы.

Вера Панова нашла здесь историю и о своем пути. По просьбе общественников историю ветерана дополнили фотографиями с вручения ей министром Сергеем Шойгу медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Это отметио представитель областного штаба ОНФ Вячеслав Кузнецов.

Мы выражаем благодарность Министерству обороны России и главе городского округа Кашира Дмитрию Волкову за содействие в организации этой поездки Вячеслав Кузнецов.

Вера Ивановна Панова поблагодарила департамент культуры Минобороны, Народный фронт и всех, кто помог осуществить мечту.

«Особое личное „спасибо“ хочу выразить Народному фронту за такой подарок, позволивший воочию увидеть эти грандиозные творения! Я счастлива!» — сказала она.

Это уже вторая мечта ветерана Веры Пановой, которую осуществили активисты Народного фронта. В прошлом году ей помогли побыват на Крымскому мосту.