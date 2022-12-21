Подмосковье 21 декабря 2022, 04:47 «Опирались на наши традиции». Жителям и гостям Подмосковья рассказали о программе на новогодние праздники Министр культуры и туризма Подмосковья Кузнецов рассказал о новогодней программе

Читать 360tv в

Для жителей и гостей Московской области подготовили разнообразную новогоднюю программу. В нее включили выставки, мастер-классы и ледовые представления со звездами. О главных трендах «Зимы в Подмосковье» рассказал «360» министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов в рамках спецпроекта канала «Итоги года — 2022».

«В этом году, когда мы формировали новогоднюю программу, мы опирались на наши традиции. У нас огромная сеть домов культуры, которая подготовила колоссальную программу. У нас все музеи подготовили замечательные выставки и мастер-классы. У нас 183 парка, в которых будет совершенно разнообразная программа», — перечислил министр.

Реклама

Он добавил, что посетителей площадок ждут и лекции, и катки, и захватывающие ледовые представления, которые проходят по всей Московской области. На льду можно будет увидеть известных фигуристов Евгения Плющенко, Илью Авербуха и Татьяну Навку.

Реклама

«Наша задача, чтобы люди выходили гулять, ходили на выставки, чтобы у них зарождались культурные новогодние традиции», — заключил Кузнецов.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в регионе уже открыли 180 лыжных трасс. Там можно активно провести время.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».