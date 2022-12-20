Эксклюзив 20 декабря 2022, 02:50 Жителям Подмосковья подготовили 180 лыжных трасс для активного отдыха зимой Министр благоустройства Подмосковья Хайкин: 180 лыжных трасс в регионе уже готовы Pxhere

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Зимой жителей и гостей Подмосковья ждет множество мест, где можно активно проводить время. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал «360», что в регионе уже готовы 180 лыжных трасс.

«Мы должны не только удивлять, мы должны радовать, должны быть готовыми к тому, чтоб зимой было комфортно проводить время», — рассказал Хайкин.

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По его словам, в регионе к Новому году готово 180 лыжных трасс, среди которых есть крупные — например, в Дмитрове или в Сергиевом Посаде — и локальные.

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«У нас большинство парков, где есть эта возможность, готовы встречать гостей с лыжами: это и лыжня подготовленная, и пункты проката», — объяснил региональный министр благоустройства.

Также в Московской области есть 770 катков. Порядка 45 катков из них с искусственным льдом, отметил Хайкин.