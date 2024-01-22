Подмосковье 22 января 2024, 17:27 Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» показали в Шатуре Мартыненко Михаил

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Ледовое шоу «Чемпионы», организованное фигуристом Ильей Авербухом, прошло в Шатуре на стадионе «Энергия». Оно включило в себя хореографические номера под музыкальное сопровождение.

Перед началом мероприятия в Центральном Доме культуры имени Нариманова прошло анимационное шоу.

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«На лед вышли как пары, так и одиночные фигуристы, каждый продемонстрировал свои акробатические элементы. Зрители в восторге от плавности движений и точности исполнения», — отметила член команды губернатора Ирина Волкова.

По словам жителя Шатуры Анатолия Смирнова, шоу стало праздником для любителей фигурного катания. «Это была уникальная возможность увидеть великолепие этого вида спорта и оценить профессионализм исполнителей. Надеемся на больше подобных событий в Шатуре», — сказал он.

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