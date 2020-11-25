Крымские ученые начали тестировать на кроликах вакцину от коронавируса

«Публикация в авторитетном международном медицинском журнале и оценки экспертов свидетельствуют о том, что наша гипотеза — рабочая», — рассказал один из членов команды исследователей Анатолий Кубышкин.

По его словам, сейчас есть четыре поколения вакцин и крымские ученые пытаются создать вакцину последнего поколения на основе фрагмента ДНК коронавируса.

«Это принципиально новое решение, которое никто, кроме нас, не предложил», — добавил собеседник издания.