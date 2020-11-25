Крымские ученые начали тестировать на кроликах вакцину от коронавируса
Группа крымских специалистов разрабатывает новую вакцину от коронавирусной инфекции. Несколько недель назад они начали тестировать ее на кроликах, передает «Парламентская газета».
«Публикация в авторитетном международном медицинском журнале и оценки экспертов свидетельствуют о том, что наша гипотеза — рабочая», — рассказал один из членов команды исследователей Анатолий Кубышкин.
По его словам, сейчас есть четыре поколения вакцин и крымские ученые пытаются создать вакцину последнего поколения на основе фрагмента ДНК коронавируса.
«Это принципиально новое решение, которое никто, кроме нас, не предложил», — добавил собеседник издания.