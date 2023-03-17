Подмосковье 17 марта 2023, 20:47 Лечебный корпус на 420 коек построят в Чехове к 2024 году

Читать 360tv в

В поселке Мещерское городского округа Чехов в 2024 году будет завершено строительство лечебного корпуса Московской областной психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Министр уточнила, что Дирекции заказчика капитального строительства в безвозмездное пользование предоставлен земельный участок площадью 1,77 гектара.

Реклама

«Здание площадью свыше девяти тысяч квадратных метров будет рассчитано на 420 коек. Проект предусмотрен госпрограммой „Здравоохранение Подмосковья“», — отметила Адигамова.

Реклама

Уже заключен комплексный контракт, в этом году ожидается получение положительного заключения экспертизы, а в следующем начнется строительство.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капремонте больниц и открытии новых ФАПов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».