Подмосковье начнет производить лебедки и утеплители для ремонта взамен импортных

Подмосковье усилило импортозамещение в сферах ремонта домов и строительства. Вскоре появятся новые производства лебедок, необходимых при замене лифтов, и утеплителей для кровель, фасадов.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в области реализуют самую большую среди регионов России программу капитального ремонта домов.

«В текущей ситуации особое внимание уделяется работе с нашими производителями и поставщиками металла, дерева, утеплителя, лифтового оборудования, строительных смесей, электрики в части недопущения необоснованного роста цен», — объяснил Велиховский.

Принятые меры

В условиях санкций Фонд капитального ремонта Подмосковья начал усиленно контролировать цены на материалы. Акцент и на глубоком анализе используемого сырья.

Мониторинг показал, что почти все применяемые материалы — отечественного производства.

«Никаких предпосылок для срыва планов по капитальному ремонту многоквартирных домов не имеется», — сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Подмосковье Валерий Николов рассказал, что ранее за границей покупали лебедки для замены лифтов и утеплители для кровель, фасадов.

В рамках импортозамещения наши компании уже организовывают новые производства на территории Подмосковья Валерий Николов.

Вскоре на базе Серпуховского лифтового завода запустят конвейер по производству новых лифтов и лебедок. Они полностью заменят иностранные аналоги.

Появится в Подмосковье и производство утеплителей. Уже определен участок. Его подобрали по льготной программе «Земля за 1 рубль», введенной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.