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    26 апреля 2022, 11:15

    Подмосковье начнет производить лебедки и утеплители для ремонта взамен импортных

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковье усилило импортозамещение в сферах ремонта домов и строительства. Вскоре появятся новые производства лебедок, необходимых при замене лифтов, и утеплителей для кровель, фасадов.

    Подмосковье начнет производить лебедки и утеплители для ремонта взамен импортных | Изображение 1

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в области реализуют самую большую среди регионов России программу капитального ремонта домов.

    «В текущей ситуации особое внимание уделяется работе с нашими производителями и поставщиками металла, дерева, утеплителя, лифтового оборудования, строительных смесей, электрики в части недопущения необоснованного роста цен», — объяснил Велиховский.

    Принятые меры

    В условиях санкций Фонд капитального ремонта Подмосковья начал усиленно контролировать цены на материалы. Акцент и на глубоком анализе используемого сырья.

    Мониторинг показал, что почти все применяемые материалы — отечественного производства.

    «Никаких предпосылок для срыва планов по капитальному ремонту многоквартирных домов не имеется», — сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

    Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Подмосковье Валерий Николов рассказал, что ранее за границей покупали лебедки для замены лифтов и утеплители для кровель, фасадов.

    В рамках импортозамещения наши компании уже организовывают новые производства на территории Подмосковья

    Валерий Николов.

    Вскоре на базе Серпуховского лифтового завода запустят конвейер по производству новых лифтов и лебедок. Они полностью заменят иностранные аналоги.

    Появится в Подмосковье и производство утеплителей. Уже определен участок. Его подобрали по льготной программе «Земля за 1 рубль», введенной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.