Лавки-навигаторы установили в лесничестве Наро-Фоминска | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 18:31 Поделиться Telegram

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Viber Лавки-навигаторы установили в лесничестве Наро-Фоминска

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Четыре скамейки с указателями направлений появились в Веселевском и Верейском участковых лесничествах Наро-Фоминского филиала. Они укажут путникам расстояние до ближайших городов.

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Скамейки специалисты участковых лесничеств сделали своими руками из валежника. На них нанесли навигационные метки, чтобы помочь заблудившимся определиться на местности. Уникальные изделия станут еще одним важным ориентиром помимо линий электропередачи и просек, речек и тропинок, квартальных и деляночных столбов.

Летом в Наро-Фоминском лесничестве было установлено 19 таких лавок-навигаторов.

Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе — об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. За пять лет в регионе преобразится 50 лесопарков.

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