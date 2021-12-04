Лауреатами премии Russian Event Awards стали 8 туристических проектов Подмосковья

Восемь туристических проектов Подмосковья стали победителями Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards 2021. Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел» получил фестиваль «Мастерская Рождества».

Лучшим в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ» стал ТИЦ «Раменское». А награда за «Лучший проект туристического события» получил VI Фестиваль под открытым небом в селе Подмоклово, хотя из-за коронавируса мероприятие пришлось отменить.

Второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма» занял гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». А серебро в номинации «Лучшее мероприятие для молодежи» досталось «Ночи туризма» от ТИЦ «Раменское». Также вторые места получили Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс (в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс — организатор турсобытия») и кантри-парк «Задворки» из Павловского Посада («Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия»).

Видеосериал «Музейка» из Павловского Посада получил третье место в номинации «Лучшее онлайн-событие».

Награды вручили в Ульяновске 3 декабря. Всего финалистами стали 208 проектов из 49 регионов.